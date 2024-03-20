Керівництво "кулес" хотіло б зберегти у своєму складі вінгера Жоау Феліша, який виступає за клуб на правах оренди з Атлетіко. "Матрацники" запросять за португальця не менше, ніж 80 мільйонів євро за повноцінний трансфер, або знову віддадуть Феліша в оренду, яка обійдеться Барселоні в 15 мільйонів євро.

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Фінансові можливості "блаугранас" обмежені й вони не можуть виплатити таку суму Атлетіко. Нещодавно з'явилась інформація, що мадридці хотіли б підписати Роберта Лєвандовскі. Як повідомляє BarcaInfo з посиланням на Catalynya Radio, Барселона розглядає можливість обміну польського форварда на Феліша.

"Кулес" спонукає до такої угоди не тільки бажання мати португальця в команді, а й висока зарплатня Лєвандовскі. Утім, остаточне рішення керівництво "блаугранас" ще не ухвалило.

Нагадаємо, Роберт приєднався до Барселони у 2022 році. Загалом нападник відіграв за свою команду у 85 матчах у всіх турнірах, забивши 53 голи та оформивши 17 асистів. Чинна угода Лєвандовскі з Барселоною розрахована до 2026 року.

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