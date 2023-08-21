Цього літа мадридський клуб проводить доволі стриману трансферну кампанію. Майже весь бюджет витратили на викуп Антуана Грізманна, після чого зосередилися на підписанні вільних агентів та гравців за скромні суми.

Феліш виключений зі складу Атлетіко – Романо розкрив подальші плани скандальної зірки

Сьогодні гравцем Атлетіко став Саму Омородіон, який підписав контракт на 5 років. "Матрацники" активували клаусулу 19-річного форварда, заплативши Гранаді 6 мільйонів євро. Тепер це найдорожча покупка літа – за Хаві Галана віддали на мільйон менше.

Цікаво, що Омородіон встиг провести лише один матч у Ла Лізі. За іронією долі, це була гра першого туру нинішнього сезону, в якому Гранада поступилася Атлетіко. Єдиний гол у ворота команди Дієго Сімеоне забив саме цей форвард.