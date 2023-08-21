Этим летом мадридский клуб проводит довольно сдержанную трансферную кампанию. Почти весь бюджет израсходовали на выкуп Антуана Гризманна, после чего сосредоточились на подписании свободных агентов и игроков за скромные суммы.

Фелиш исключен из состава Атлетико – Романо раскрыл дальнейшие планы скандальной звезды

Сегодня игроком Атлетико стал Саму Омородион, подписавший контракт на 5 лет. "Матрасники" активировали клаусулу 19-летнего форварда, заплатив Гранаде 6 миллионов евро. Теперь это самая дорогая покупка лета – за Хави Галана отдали на миллион меньше.

Интересно, что Омородион успел провести всего один матч в Ла Лиге. По иронии судьбы, это была игра первого тура нынешнего сезона, в котором Гранада уступила Атлетико. Единственный гол в ворота команды Диего Симеоне забил именно этот форвард.