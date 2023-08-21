Атлетико объявил о трансфере самого дорогого новичка этим летом – форвард, который уже успел забить команде Симеоне
Перспективный нападающий Самуэль Омородион продолжит карьеру под руководством Диего Симеоне.
Этим летом мадридский клуб проводит довольно сдержанную трансферную кампанию. Почти весь бюджет израсходовали на выкуп Антуана Гризманна, после чего сосредоточились на подписании свободных агентов и игроков за скромные суммы.
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Сегодня игроком Атлетико стал Саму Омородион, подписавший контракт на 5 лет. "Матрасники" активировали клаусулу 19-летнего форварда, заплатив Гранаде 6 миллионов евро. Теперь это самая дорогая покупка лета – за Хави Галана отдали на миллион меньше.
Интересно, что Омородион успел провести всего один матч в Ла Лиге. По иронии судьбы, это была игра первого тура нынешнего сезона, в котором Гранада уступила Атлетико. Единственный гол в ворота команды Диего Симеоне забил именно этот форвард.