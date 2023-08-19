Ситуація між нападником збірної Португалії та Атлетіко загострилася ще більше.

Нещодавно 23-річний Феліш заявив, що мріє перейти у Барселону. Ця заява гравця обурила Атлетіко, який не проти позбутися форварда. Щоправда, реальних претендентів на нього поки що немає. За винятком представників Саудівської Аравії, але такий варіант Феліша не влаштовує.

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Тепер же становище Феліша стало ще гіршим. Жоау відсторонений від команди через своє відкрите бажання покинути клуб, повідомляє Фабріціо Романо у Twitter.

Як і раніше, нападник збірної Португалії прагне перейти в Барселону. Шансів на те, що він залишиться в Атлетіко після закриття трансферного вікна, практично немає.

Нагадаємо, влітку 2019-го Атлетіко заплатив за Феліша 127 мільйонів євро. Португалець зіграв за "матрацників" 131 матч, забив 34 голи і віддав 18 асистів. Другу половину минулого сезону на правах оренди провів у Челсі.

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