Воротар бухарестського Рапіда Гораціу Молдован підписав з Атлетіко контракт до 2027 року, інформує офіційний сайт "матрацників".

Він стане наступником основного голкіпера команди Яна Облака, і замінить тим самим Іво Грбіча. Останній вирушив у Шеффілд Юнайтед підкорювати АПЛ.

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"Від таких пропозицій не можна відмовлятися", – прокоментував Молдован свій перехід в Атлетіко. Цей трансфер обійшовся мадридському клубу в 800 тисяч євро – саме така клаусула була прописана в контракті Гораціу з Рапідом.

Це – дуже скромна сума як для основного воротаря збірної, яка пробилася на Євро-2024. У фінальній стадії турніру збірна Румунії з Молдованом у складі може зіграти проти України.