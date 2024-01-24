Вратарь бухарестского Рапида Горациу Молдован подписал с Атлетико контракт до 2027 года, информирует официальный сайт "матрасников".

Он станет сменщиком основного голкипера команды Яна Облака, и заменит тем самым Иво Грбича. Последний отправился в Шеффилд Юнайтед покорять АПЛ.

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"От таких предложений нельзя отказываться", – прокомментировал Молдован свой переход в Атлетико. Этот трансфер обошёлся мадридскому клубу в 800 тысяч евро – именно такая клаусула была прописана в контракте Горациу с Рапидом.

Это – очень скромная сумма как для основного вратаря сборной, которая пробилась на Евро-2024. В финальной стадии турнира сборная Румынии с Молдованом в составе может сыграть против Украины.