Атлетіко – Леганес: Лунін та Кравець у стартовому складі – онлайн-трансляція матчу

Атлетіко приймає Леганес у матчі 27 туру чемпіонату Іспанії. Наставники команд визначились зі стартовими складами.
Матч та онлайн-трансляція Атлетіко – Леганес стартували о 17:15 за київським часом.
Стартові склади команд:
Атлетіко: Облак, Аріас, Хіменес, Савіч, Солано, Вітоло, Томас, Родріго, Корреа, Грізманн, Калініч
Леганес: Лунін, Ньйом, Реєс, Омеруо, Тарін, Кравець, Весга, Перес, Ерасо, Бретвейт, Ен-Несірі
Відзначимо, що українці Андрій Лунін та Василь Кравець вийшли на поле з перших хвилин. Ще один екс-представник УПЛ Нікола Калініч опинився у стартовому складі Атлетіко.
Онлайн-трансляція матчу Атлетіко – Леганес на MEGOGO
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