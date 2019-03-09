toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - УОТФОРД АТЛЕТІКО - ЛЕГАНЕС

Атлетіко – Леганес: Лунін та Кравець у стартовому складі – онлайн-трансляція матчу

17:12 748 Читать на русском
Атлетіко – Леганес: Лунін та Кравець у стартовому складі – онлайн-трансляція матчу
Кравець у старті Леганеса

Атлетіко приймає Леганес у матчі 27 туру чемпіонату Іспанії. Наставники команд визначились зі стартовими складами.

 

Матч та онлайн-трансляція Атлетіко – Леганес стартували о 17:15 за київським часом.

Стартові склади команд:

Атлетіко: Облак, Аріас, Хіменес, Савіч, Солано, Вітоло, Томас, Родріго, Корреа, Грізманн, Калініч

Леганес: Лунін, Ньйом, Реєс, Омеруо, Тарін, Кравець, Весга, Перес, Ерасо, Бретвейт, Ен-Несірі

Відзначимо, що українці Андрій Лунін та Василь Кравець вийшли на поле з перших хвилин. Ще один екс-представник УПЛ Нікола Калініч опинився у стартовому складі Атлетіко.

Онлайн-трансляція матчу Атлетіко – Леганес на MEGOGO

Лунін проти мадридського гранда, дуель Арсенала та Манчестер Юнайтед, черговий шанс для Зінченка – анонс євровікенду

Теги
Іспанія Василь Кравець Василь Кравець Андрій Лунін Андрій Лунін Атлетіко Атлетіко Леганес Леганес Атлетіко - Леганес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
хв
Страсбур
18:00
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук