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Атлетіко хоче зірвати плани Челсі на лідера Аякса

19:54 - Читать на русском
Атлетіко хоче зірвати плани Челсі на лідера Аякса
Ніколас Тальяфіко / Getty Images

Захисник Аякса Ніколас Тальяфіко користується серйозним попитом на ринку.

Атлетіко приєднався до боротьби за 27-річного аргентинця, інформує Goal.

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Основним претендентом на Тальяфіко вважався Челсі, який відчайдушно шукає лівого захисника. У команди Дієго Сімеоне також не все добре з цією позицією, і лідер Аякса може стати вирішенням проблеми мадридців. Очікується, що заплатити за гравця доведеться щонайменше 26 млн євро.

У нинішньому сезоні Тальяфіко провів 38 матчів у всіх турнірах, забив 5 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

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Теги
Іспанія Трансфери Ніколас Ніколас Тальяфіко Челсі Челсі Атлетіко Атлетіко Аякс Аякс
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