Атлетіко хоче зірвати плани Челсі на лідера Аякса

Захисник Аякса Ніколас Тальяфіко користується серйозним попитом на ринку.

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Основним претендентом на Тальяфіко вважався Челсі, який відчайдушно шукає лівого захисника. У команди Дієго Сімеоне також не все добре з цією позицією, і лідер Аякса може стати вирішенням проблеми мадридців. Очікується, що заплатити за гравця доведеться щонайменше 26 млн євро.

У нинішньому сезоні Тальяфіко провів 38 матчів у всіх турнірах, забив 5 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

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