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Атлетико хочет сорвать планы Челси на лидера Аякса

18 июля 19:54 - Читати українською
Атлетико хочет сорвать планы Челси на лидера Аякса
Николас Тальяфико / Getty Images

Защитник Аякса Николас Тальяфико пользуется серьезным спросом на рынке.

Атлетико присоединился к борьбе за 27-летнего аргентинца, информирует Goal.

Аякс официально подписал юного африканского форварда

Основным претендентом на Тальяфико считался Челси, который отчаянно ищет левого защитника. У команды Диего Симеоне также не все хорошо с этой позицией, и лидер Аякса может стать решением проблемы мадридцев. Ожидается, что заплатить за игрока придется по меньшей мере 26 млн евро.

В нынешнем сезоне Тальяфико провел 38 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач.

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Теги
Трансферы Челси Челси Испания Атлетико Атлетико Николас Николас Тальяфико Аякс Аякс
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