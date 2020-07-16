Аякс офіційно підписав юного африканського форварда

Нападник Норшеллана Мохаммед Кудус продовжить кар'єру в Аяксі.

Аякс оголосив про трансфер ганського форварда Норшелланна Мохаммеда Кудуса.

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Зазначається, що контракт з нападником розрахований до 30 червня 2025 року. За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 9 млн євро.

До слова, Кудус загалом провів у складі Норшелланна 57 поєдинків, записавши до свого активу 14 голів та 3 асисти.

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