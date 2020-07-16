Аякс офіційно підписав юного африканського форварда

Перша ліга — 17:10 2323
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Агробізнес – Минай: з'явилося фото арбітра, якого побили після матчу Першої ліги
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"За збірну України я не забивав, але був фартовим": як живе "Кримський Руні" і чому відмовився переходити в ШахтарІнтерв’ю — 16:00 3652
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Манчестер Сіті презентував нову стильну форму на наступний сезонАнглія — 12:53 2228
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Збірна України зберегла місце у топ-25 найсильніших команд рейтингу ФІФАЗбірна України — 12:38 2252
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"Стримав людей – вони могли зробити з суддів купу м'яса": президент Агробізнеса заперечив побиття арбітра на стадіоніПерша ліга — 12:10 2842