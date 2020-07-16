toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Нідерланди
ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ПЕРША ЛІГА ДЕСНА - ОЛЕКСАНДРІЯ

Аякс офіційно підписав юного африканського форварда

17:30 - Читать на русском
Аякс офіційно підписав юного африканського форварда
Мохаммед Кудус / фото ФК Аякс

Нападник Норшеллана Мохаммед Кудус продовжить кар'єру в Аяксі.

Аякс оголосив про трансфер ганського форварда Норшелланна Мохаммеда Кудуса.

Стекеленбург оформив повернення в Аякс

Зазначається, що контракт з нападником розрахований до 30 червня 2025 року. За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 9 млн євро.

До слова, Кудус загалом провів у складі Норшелланна 57 поєдинків, записавши до свого активу 14 голів та 3 асисти.

Освячений у храмі Шеви: він подолав 6000 кілометрів смертельної небезпеки, щоб забити у Мілані і стати надією Кальчо

blog_ava
"За збірну України я не забивав, але був фартовим": як живе "Кримський Руні" і чому відмовився переходити в Шахтар
16:00
3652
Теги
Аякс Аякс Норшелланн Норшелланн Нідерланди Трансфери Мохаммед Мохаммед Кудус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Десна – Олександрія: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:301946 Десна – Олександрія: анонс матчу УПЛ
59
хв
Динамо
19:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук