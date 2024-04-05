Хавбек Жирони Алейш Гарсія потрапив на радари мадридського гранда завдяки класним виступам поруч з українцями.

Атлетіко моніторить ситуацію навколо Алейша Гарсії, повідомляє авторитетний журналіст Екрем Конур. 26-річний капітан – не єдиний гравець Жирони, яким цікавиться Атлетіко. У Мадриді також хочуть бачити Довбика.

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"Матрацникам" доведеться витримати конкуренцію за Гарсію з Барселоною та Арсеналом. Каталонський клуб вважає Алейша ідеальною опцією для підсилення півзахисту, враховуючи його вік, ціну та рівень, додає Mundo Deportivo.

Гарсія прийшов у Жирону влітку 2021-го. У цьому сезоні в активі капітана 3 голи та 6 асистів у Прімері. Алейша оцінюють у мізерні 15 мільйонів євро.