Хавбек Жироны Алейш Гарсия попал на радары мадридского гранда благодаря классным выступлениям рядом с украинцами.

Атлетико мониторит ситуацию вокруг Алейша Гарсии, сообщает авторитетный журналист Экрем Конур. 26-летний капитан – не единственный игрок Жироны, которым интересуется Атлетико. В Мадриде также хотят видеть Довбика.

Довбик остается на радарах Атлетико – форвард сборной Украины может существенно обогатить Жирону

"Матрасникам" придется выдержать конкуренцию за Гарсию с Барселоной и Арсеналом. Каталонский клуб считает Алейша идеальной опцией для усиления полузащиты, учитывая его возраст, цену и уровень, добавляет Mundo Deportivo.

Гарсия пришел в Жирону летом 2021-го. В этом сезоне в активе капитана 3 гола и 6 ассистов в Примере. Алейша оценивают в мизерные 15 миллионов евро.