Європейська Суперліга ще не встигла оголосити про повторний запуск проєкту, як вже зіткнулася з потужною атакою.

Як повідомляли минулого тижня, сьогодні президент Ювентуса Андреа Аньєллі мав оголосити про відродження Суперліги на форумі від Financial Times у Лондоні. Однак журналіст Аранча Родрігес переконує, що Аньєллі ніяких заяв сьогодні не робитиме, а просто скаже про недосконалість турнірів УЄФА. Наразі засновники Європейської Суперліги продовжують проробляти новий формат.

За інформацією інсайдерів, у проєкті вже не буде "постійних членів", які не вилітатимуть. Відповідно до нового формату, місця в Суперлізі команди отримуватимуть за результатами внутрішніх чемпіонатів. До того ж представник будь-якого чемпіонату отримає шанс пробитися в Суперлігу через кваліфікацію. Нібито планують зробити два дивізіони по 20 команд.

У мережі з посиланням на Vozpópuli оприлюднили 10 перших учасників Європейської Суперліги:

Реал

Барселона

Атлетіко

Ювентус

Інтер

Мілан

Челсі

Ліверпуль

Манчестер Юнайтед

Манчестер Сіті

Щоправда, The Telegraph запевняє, що англійські клуби все ж не мають наміру повертатися до авантюри.

В УЄФА знову грамотно зіграли на випередження. Очільник європейського футболу Александер Чеферін дуже жорстко відповів на чутки про можливе друге життя Суперліги: "Спершу вони запустили свою ідіотську ідею в розпал пандемії, тепер ми читаємо про перезапуск проєкту під час війни в Україні.

Ці люди живуть у паралельному світі. Поки ми рятуємо гравців, допомагаємо іншим вибратися з жахливої ситуації, вони працюють над таким проєктом. Я зморився від цього. Вони можуть створювати що завгодно, але тоді не гратимуть в турнірах УЄФА".

Ще жорсткіше на адресу засновників Суперліги висловився глава Ла Ліги Хав'єр Тебас: "Вони брешуть більше за Путіна!"