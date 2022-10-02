Атлетіко готовий продати зіркового партнера Мессі по збірній
16:41 - Читать на русском
Півзахисник Атлетіко Родріго Де Пауль може покинути "матрацників" вже цієї зими.
Де Пауль розчарував представників Атлетіко, які вже готові продати аргентинця, повідомляє видання todofichajes.com.
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"Матрацники" готові погодитись, якщо за хавбека запропонують не менше 35 млн євро – саме стільки мадридці заплатили Удінезе.
Відзначимо, що Де Пауль провів 8 матчів за Атлетіко у поточному сезоні, в яких відзначився голом та асистом.
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