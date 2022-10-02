Півзахисник Атлетіко Родріго Де Пауль може покинути "матрацників" вже цієї зими.

Родріго Де Пауль / фото з відкритих джерел

Де Пауль розчарував представників Атлетіко, які вже готові продати аргентинця, повідомляє видання todofichajes.com.

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"Матрацники" готові погодитись, якщо за хавбека запропонують не менше 35 млн євро – саме стільки мадридці заплатили Удінезе.

Відзначимо, що Де Пауль провів 8 матчів за Атлетіко у поточному сезоні, в яких відзначився голом та асистом.

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