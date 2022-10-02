Полузащитник Атлетико Родриго Де Пауль может покинуть "матрасников" уже этой зимой.

Де Пауль разочаровал представителей Атлетико, которые готовы продать аргентинца, сообщает издание todofichajes.com.

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"Матрацники" готовы согласиться, если за хавбека предложат не менее 35 млн евро – именно столько мадридцы заплатили Удинезе.

Отметим, что Де Пауль провел 8 матчей за Атлетико в текущем сезоне, в которых отличился голом и ассистом.

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