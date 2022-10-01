Луїс Суарес розповів про своє ставлення до Рональда Кумана, який посприяв його вимушеному відходу з Барселони у 2020 році.

"Відтоді минуло багато часу, тому з ввічливості та поваги я б привітав його. Якби ми зустрілися особисто, то сподіваюся, що у Рональда вистачило б величі, яка була в його ігрові роки, щоб сказати мені правду в обличчя. Про те, чому я пішов, бо це було не з футбольних чи технічних причин.

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Хаві викликає довіру. Він доводить свій рівень, хоча не все виходить ідеально. Він тренер, який виріс там і знає, що потрібно клубу та вболівальникам. Я бачу, що у нього є багато умов, щоб піти далеко в статусі тренера Барси. Крім того, вони дали йому хороші інструменти для цього, вони дали йому гравців, яких він потребував і яких хотів. Настав час довести це", – Суарес в інтерв'ю Marca.

Нагадаємо, з Барси уругваєць скандально перейшов у Атлетіко і допоміг мадридцям стати чемпіонами Іспанії. Куман протримався на чолі "кулес" один сезон, але посеред наступного його звільнили через незадовільні результати.

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