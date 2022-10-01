Чемпіонат Іспанії, 7 тур

Кадіс – Вільяреал – 0:0

Вилучення: Карселен, 90+3 (Кадіс)

Перший матч дня був своєрідним "дербі", оскільки команди мають однакові прізвиська – "Жовта субмарина". Кадіс перебував у зоні вильоту, а Вільяреал бореться за зону ЛЧ. Втім, перед міжнародною перервою підопічні Емері набрали всього очко у 2 матчах.

Вільяреал потужно провів половину тайму, але Єремія Ледесма піймав кураж. Голкіпер Кадіса відбив щонаймеше 2 гострі удари і втримав свої ворота "сухими". У Рульї роботи майже не було, але він примудрився заробити жовту за неспортивну поведінку.

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По перерві гра дещо вирівнялась, але на результативність це не вплинуло. Воротарі впоралися з рідкісними загрозами, зафіксувавши нульову нічию. Останній момент змарнував Данжума, який повинен був приносити перемогу гостям у компенсований час. Карселен руками хапав нідерландця, за що отримав червону картку.

Вільяреал продовжив невдалу серію та ризикує взагалі випасти із зони єврокубків до кінця туру. Кадіс може бути задоволений очком, але все ж залишається на передостанньому місці.

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