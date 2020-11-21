Матч, як і онлайн-трансляція Вільяреал – Реал на "Футбол 24", стартував о 17:15. Віце-лідер Прімери, найкраща домашня команда іспанського сезону (4 поспіль перемоги і лише одна нічия на початку безпрограшної серії, а ще 2 тріумфи в ЛЄ) проти знекровленого Мадрида, який уже двічі втрачав очки на виїзді. Команда Зідана обійшла б "Жовту Субмарину", якби перемогла. Вільяреал у разі вікторії вийшов би на чисте 1 місце. адже Реал Сосьєдад попереду на ті ж 2 бали. Цікаво, що останні 3 поєдинки команд на Естадіо де ла Кераміка завершувалися незмінними 2:2. Та й перед тим більшість дуелей були дуже бойовими.

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Уже на 2 хвилині Мадрид вийшов уперед. Боковий суддя підняв прапорець, і це спантеличило Вільяреал. Як виявилося, то був пасивний офсайд, Васкес на момент не впливав, тож епізод продовжився. Карвахаль подав, а Маріано Діас в ефектному стрибку замкнув. Цей удар так і став єдиним прицільним за перші 45 хвилин. Не дивно, що коментатори так часто милувалися у трансляції повторами гола. Кат Дніпра, автор дубля у пам'ятному для українців фіналі Ліги Європи Карлос Бакка старався, але перебував на сухому пайку.

Кроос розігрував м'яч від свого штрафного так, що подарував супершанс супернику. Морено, який взяв участь у мадридському побитті збірної України, пробив повз дальню стійку. За годину ігрового часу команди на двох не напрацювали навіть на 1 очікуваний гол (0,29:0,58). Не дивно, що Унай Емері на 61 хвилині провів потрійну заміну. Пішов з поля згаданий Бакка, ще по одному гравцю вийшли в захист та середню лінію. Чуквезе ледь не став миттєвим джокером. Обігрався нігерієць у стінку, а ось приціл трохи підвів.

Згодом Куртуа вибіг далеко з воріт і підчистив у стилі ліберо, не повторивши помилку Луніна з недавнього матчу проти Польщі. Водночас в іншому моменті Тібо ледь не привіз. Бельгієць не дуже вдало зіграв на виході, суперник пробачив. Еступіньян, який також вийшов на заміну, класно відкрився і виклав під удар. Парехо вже в центрі ніхто не заважав, але що це за удар? Заміни Емері спрацювали на 75-й. Еступінян вирізав пас за спини, Чуквезе випередив Куртуа і заробив пенальті. Тібо майже виправився за свій фол, але Морено пробив ідеально в кут.

Зірвався перший за 9 матчів сухий матч Реала в усіх турнірах. Без Рамоса і з Начо на позиції центрбека команда Зідана виглядала дуже солідно, поки Емері не визнав помилку зі складом. Такефусо Кубо, ще один гравець з лавки, міг покарати свою ж команду (грає в оренді з Реала), але програв дуель сам на сам з Куртуа, та й кут там був не найбільш зручний. Статистика ударів (12:6) свідчить про відверту перевагу Вільяреала, здобуту всього лише за останні хвилин 30.