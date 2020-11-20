Нападник Барселони Антуан Грізманн не має спокою через інформацію про погані стосунки з Ліонелем Мессі.

Схоже, уболівальники каталонського клубу винуватцем ситуації бачать саме француза. Свою позицію вони вирішили висловити безпосередньо Грізманну. Коли Антуан виїжджав з бази команди, до його машини підбігли фани Барси з криками: "Поважай Мессі!"

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Нагадаємо, раніше колишній агент Грізманна Ерік Олатс заявив, що Мессі винен у поганій адаптації француза в команді. Мессі у відповідь на ці слова зізнався, що "втомився бути причиною всіх проблем Барселони".

Нагадаємо, Грізманн перейшов до табору "блаугранас" у липні 2019 року з мадридського Атлетіко за 120 млн євро. У поточному сезоні він зіграв за каталонців 9 матчів, у яких забив 2 голи та віддав одну гольову передачу.

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