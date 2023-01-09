Атлетіко був близьким до порятунку в матчі проти Барселони, але уникнути поразки не зміг (0:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Центральною подією 16-го туру Ла Ліги став матч у Мадриді між Атлетіко та Барселоною. Окрім принциповості протистояння, тут було і важливе турнірне значення. "Блаугранас" у випадку перемоги відірвались би від Реала на три очки, а "матрацники" повернулись би у зону ЛЧ.

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Стартові півгодини першого тайму пройшла за певної переваги Барселони. Каталонці активніше й цікавіше працювали з м'ячем на чужій половині, що вилилось у кілька небезпечних епізодів. Зокрема, вже на 3-й хвилині гості могли заробити пенальті – захисники Атлетіко дозволили Фаті пробити з лінії штрафного. Савіч заблокував удар, причому cфера влучила в руку, але VAR та арбітр проігнорував епізод.

На 10-й хвилині "блаугранас" двічі вривались у карний майданчик і знову стріляли в захисників. Особливо важливим був пас Гаві на правий край штрафного на Дембеле (Усман затягнув з рішенням), адже ця ситуація повторилась на 22-й хвилині. Цього разу все завершилось взяттям воріт: Педрі протягнув м'яч на дриблінгу між лініями й віддав м'яч Гаві, той поставив корпус Мандаві й перевів на правий край штрафного, а Дембеле бахнув у дальній кут – 0:1!

На 24-й Барса могла і другий гол забити завдяки помилці Хіменеса при передачі назад. Педрі вилітав віч-на-віч з Облаком, але довго думав, дозволивши Хіменесу накрити спробу перекинути Яна. Атлетіко ж нічим реально цікавим не відповідав.

Втім, ближче до 30-х хвилин мадридці підлаштувались під футбол Барси. Особливо важливу роль в цій справі відіграв Грізманн, який допомагав у роботі без м'яча й швидко розганяв контратаки. "Матрацники" намагалися їх завершувати передачами за спину фулбекам суперника, під ривки Моліні та Феррейрі-Карраско – і ось тут в грі наступив перелом.

Перший дзвіночок пролунав на 31-й хвилині, коли Льоренте прорвався правим флангом і пробив з краю штрафного. М'яч рикошетом від Араухо влучив у зовнішній бік сітки. На 33-й Карраско подавав з лівого флангу на Хіменеса, а той замкнув головою під дальню стійку – трохи неточно! Ще через кілька хвилин Моліна перегнав Бальде та потужно бахнув над поперечкою.

Барса явно захиталась, що ледь не вилилось у гол на 42-й хвилині. Карраско з лівого флангу викотив передачу на лінію штрафного, яку Феліш пропустив на Грізманна – Антуан же класно пробив з місця. Тер Штеген у красивому стрибку парирував! У компенсований же час Моліна відкрився під пас на правий край карного майданчика й вистрілив повз дальню стійку.

Перший тайм завершився дуже вчасно для Барселони. Другий продовжився у тому ж руслі – Атлетіко намагався працювати через флангові ривки, кроси та обіграші з Грізманном. Як наслідок, вболівальники на "Метрополітано" спостерігали за динамічною грою, в якій мадридці виглядали активніше. Проблема полягала в тому, що моментів такий футбол вже не приносив.

Хаві, своєю чергою, провів заміни, випустивши на 57-й хвилині Феррана та Кессьє замість Фаті з Де Йонгом. Десь в цей же період Барса почала болісно жалити "матрацників", виконуючи закидання з глибини на хід Дембеле. Вже на 58-й хвилині Усман обіграв одного захисника, влетів у штрафний і вистрілив у другого, а на 62-й прохід француза ледь не завершився рандеву з Облаком – вінгер бахнув з близької відстані, але Савіч в останню мить накрив постріл.

Атлетіко на 65-й хвилині огризнувся дальнім ударом Льоренте, який тер Штеген парирував перед собою (німець встиг підібрати м'яч). Взагалі, "матрацники" не поступались в активності, організовуючи дуже перспективні атаки, однак команді постійно бракувало якісного завершення. Барселона ж на 73-й хвилині ще й другий гол забила внаслідок подачі з кутового та скидки Кунде на Торреса – на щастя для мадридців, той перебував у офсайді. Взяття воріт не зарахували.

Ближче до завершення поєдинку каталонці якось забули про контратаки, почавши притискатись до власного штрафного. Атлетіко ж пішов на штурм. Це принесло шалені проблеми для підопічних Хаві. Так, на 88-й хвилині Грізманн відібрав м'яч, викотив його на Морату, а той віддав пас на лінію штрафного під удар Лемару – сфера пролетіла поруч зі стійкою! На 1-й компенсованій Мората впав біля воріт і вимагав пенальті (не дали), а на 2-й почубились Савіч з Торресом. Обидва отримали червону картку.

На 5-й компенсованій Мадрид "вибухнув". Після закидушки на правий край карного майданчика та скидки на лінію воротарського Корреа розстріляв ворота з трьох метрів – і влучив у п'ятку Араухо! Цей момент виявився останнім у зустрічі. Атлетіко не відігрався. Фінальний свисток зафіксував важку перемогу Барселони.

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