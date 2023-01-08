Чемпіонат Іспанії 2022/23, 16-й тур

Альмерія – Реал Сосьєдад – 0:2

Голи: Сілва, 47, Сьорлот, 52

Райо Вальєкано – Бетіс – 1:2

Голи: Камельйо, 20 – Балью, 7 (автогол), Енріке, 40

Севілья – Хетафе – початок о 19:30

Альмерія у прем'єрному матчі дня в Іспанії приймала Реал Сосьєдад. Команда йшла у трьох очках від зони вильоту, тож треба було чіплятись хоча б за нічию – і в першому таймі господарі втримали її завдяки глухому автобусу. Вони стали першим колективом у поточному сезоні Ла Ліги, якому не вдалося зробити жодного дотику в штрафному суперника до перерви.

Втім, баски закрили гру голами Сілви та Сьорлота, проведеними вже за п'ять хвилин після неї. Альмерія для Давіда давно є "солодкою булочкою" – у останніх чотирьох матчах проти цього клубу легендарний хавбек забив два м'ячі та віддав три асисти. Фінальний свисток зафіксував перемогу Сосьєдада з рахунком 0:2, завдяки чому "королівський клуб" відірвався від четвертої позиції на п'ять очок.

Бетіс приїхав у Мадрид на матч проти Райо Вальєкано, намагаючись перервати 3-матчеву безвиграшну серію у чемпіонаті й піднятись у зону ЛЧ. Господарі ж у випадку тріумфу наздогнали б за очками Атлетіко – а саме "матрацники" замикали топ-4. Словом, нічия нікого не влаштовувала.

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