Беллингем создал классный момент у ворот Атлетико, но попал в перекладину на 10-й минуте. Под конец тайма "матрасники" выровняли положение, да еще и забили – после навеса в штрафную Рюдигер головой пытался перехватить пас, но продолжил прямо на Лино, который в касание пробил мимо Лунина.

Реал вылетел из Кубка, проиграв Атлетико в битве с 6 голами – Лунин довёл игру до овертайма, оборона подставила украинца

Однако, перед перерывом Реал сравнял счет. Модрич навесил со штрафного, а Облак неудачно сыграл на выходе и забросил мяч в собственные ворота. На старте второго тайма Лунин снова курьезно пропустил: Камавинга перехватил пас Льоренте, мяч полетел в сторону ворот Реала. Андрей пытался перехватить, но едва дотянулся до сферы, а Мората как раз успел на добивание.

Родриго мог сравнять, но после рикошета мяч попал в перекладину, но на 82-й минуте счет стал 2:2 – Лунин спас фактически при выходе один на один, а контратаку Реала завершил Хоселу. Игра перешла в дополнительное время, где сначала Гризманн оставил в дураках Винисиуса и Лунина, а Рикельме поставил эффектную точку.