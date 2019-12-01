Атлетіко – Барселона: Вальверде окреслив дві причини важливості матчу

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуванням від поєдинку 15-го туру чемпіонату Іспанії проти Атлетіко.

"Атлетіко – це команда, яка чудово обороняється, але ще і добре атакує. Вони провели прекрасний матч у Турині (0:1 проти Ювентуса – прим.). Думаю, вони будуть добре підготовлені, як і зазвичай.

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Ми надаємо значення цьому матчу з двох причин. По-перше, ми хочемо повернутися собі лідерство, а, по-друге, створити гарний настрій в кінці року. Команда, яка переможе завтра, отримає потужний емоційний заряд.

Ми перебуваємо там, де перебуваємо, завдяки тому, що ми зробили до цього моменту. Зрозуміло, що іноді ми діяли не так і тому повинні винести уроки з помилок. Крім того, ми багато чого досягли. Я відчуваю себе добре, дивлячись на нашу роботу.

Зрозуміло, що Атлетіко грає в силовий футбол, який дуже вимотує. Атлетіко тисне на гравців індивідуально. Потрібно мати терпіння для того, щоб рухати м'яч у матчах проти них і знаходити простір, якого вони не дають. Вони багато бігають, тому ми теж повинні це робити", – цитує Вальверде Marca.

Нагадаємо, зустріч між цими суперниками відбудеться першого грудня, початок о 22:00.

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