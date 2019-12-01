Атлетіко – Барселона: Сімеоне відмовився говорити про Грізманна

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне неоднозначно відповів на питання про свого колишнього підопічного Антуана Грізманна, який тепер захищає кольори Барселони.

"Історія і статистка Грізманна говорять самі за себе. Мені не потрібно додавати щось ще.

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Не буду говорити про Грізманна, тому що він є футболістом іншої команди. Коли ми працювали разом, я завжди чітко давав зрозуміти, що про нього думаю", – цитує Сімеоне Marca.

Нагадаємо, 28-річний форвард влітку перебрався з Атлетіко до табору каталонців за 120 млн євро. Барса зустрінеться з "матрацниками" першого грудня в рамках 15-го туру Ла Ліги, початок о 22:00.

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