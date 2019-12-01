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Атлетіко – Барселона: Сімеоне відмовився говорити про Грізманна

11:25 53 Читать на русском
Атлетіко – Барселона: Сімеоне відмовився говорити про Грізманна
Антуан Грізманн та Дієго Сімеоне / Фото Marca

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне неоднозначно відповів на питання про свого колишнього підопічного Антуана Грізманна, який тепер захищає кольори Барселони.

 

"Історія і статистка Грізманна говорять самі за себе. Мені не потрібно додавати щось ще.

Грізманн готовий покинути Барселону і може посприяти поверненню Неймара в Іспанію, – ЗМІ

Не буду говорити про Грізманна, тому що він є футболістом іншої команди. Коли ми працювали разом, я завжди чітко давав зрозуміти, що про нього думаю", – цитує Сімеоне Marca.

Нагадаємо, 28-річний форвард влітку перебрався з Атлетіко до табору каталонців за 120 млн євро. Барса зустрінеться з "матрацниками" першого грудня в рамках 15-го туру Ла Ліги, початок о 22:00.

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Атлетіко - Барселона Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко Іспанія
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