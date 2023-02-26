Атлетік приймає Жирону у матчі 23 туру Ла Ліги. Склади і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Атлетік – Жирона, стартує о 15:00 за Києвом. Зустріч у прямому ефірі покаже MEGOGO. Віктор Циганков вдруге поспіль потрапив до стартового складу каталонців, які у попередньому турі рознесли на власному полі Альмерію (6:2). Українець у тому матчі оформив дебютні гол+пас у Ла Лізі. Атлетік Вальверде після двох перемог поспіль поступився Атлетіко (0:1). Баски перебувають на 7-й позиції (32 очки), Жирона йде одинадцятою (27).

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Склади команд:

Атлетік: Cімон – Берчіче, Єрай, Паредес, Де Маркос – Весга, Сансет – Беренгер, Муньяїн, І. Вільямс – Гурусета

Жирона: Гассаніга – Арнау, Буено, Хуанпе, Ернандес – Ромеу, Алейш – Борха, Циганков, Рікельме – Кастельянос