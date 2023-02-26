Атлетик принимает Жирону в рамках 23 тура Ла Лиги. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Атлетик – Жирона, стартует в 15:00 по Киеву. Встречу в прямом эфире покажет MEGOGO. Виктор Цыганков во второй раз подряд попал в стартовый состав каталонцев, которые в предыдущем туре разнесли на собственном поле Альмерию (6:2). Украинец в том матче оформил дебютный гол+пасс в Ла Лиге. Атлетик Вальверде после двух побед подряд уступил Атлетико (0:1). Баски находятся на 7-й позиции (32 очка), Жирона идет одиннадцатой (27). Эрнесто Вальверде потерял лидера команды – Нико Уильямса. Вингер сборной Испании повредил колено на тренировке.

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Составь команд:

Атлетик: Симон – Берчиче, Єрай, Паредес, Де Маркос – Весга, Сансет – Беренгер, Муньяин, И. Уильямс – Гурусета

Жирона: Гассанига – Арнау, Буэно, Хуанпе, Эрнандес – Ромеу, Алейш – Борха, Цыганков, Рикельме – Кастельянос