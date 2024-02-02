Мальорка після кубкової перемоги над Жироною повернулася до понурих буднів. Поразка від Бетіса у попередньому турі пройшла ще за більш-менш рівної гри, а от у Більбао команда посипалась практично одразу. Вже на 3-й хвилині баски відкрили рахунок: Іньякі Вільямс заробив штрафний, Ніко Вільямс виконав подачу, а Берчіче замкнув головою – точно в правий нижній кут!

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На 16-й Юрі оформив дубль. І знову до взяття воріт долучився Ніко Вільямс: він заробив кутовий, сам же прострілив з нього на Гурусету, а Горка п'яткою підправив м'яч на Берчіче – той же з лету пробив у ближню дев'ять. У дотик. 2:0! Шедевральний гол.

Відпочивати команди відправились за комфортної переваги Атлетіка. Балеарці не змогли відквитати бодай один м'яч, а на 62-й хвилині пропустили втретє. Куди ж без братів Вільямсів? Ніко розігнав контратаку й віддав пас на правий край штрафного, Іньякі виконав простріл вздовж лінії воротарського, а Сансет підправив на дальню стійку – Гурусета замкнув. 3:0!

Був і четвертий гол – на 89-й хвилині Муньяїн замкнув простріл від Де Маркоса. 4:0. На ту мить братів Вільямсів на полі вже не було. Влучний постріл Ікера поставив крапку в зустрічі. Атлетік святкує розгром.

Підопічні Ернесто Вальверде набрали 45 очок, наблизившись до зони Ліги чемпіонів. Від Барселони (четвертої команди Ла Ліги) баскам бракує всього 2 залікових балів. Мальорка залишається 15-ю – підопічні Хав'єра Агірре довели безвиграшну серію до п'яти турів, тримаючись у 4 пунктах від зони вильоту.

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