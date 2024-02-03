Мальорка после кубковой победы над Жироной вернулась к унылым будням. Поражение от Бетиса в предыдущем туре прошло еще при более-менее равной игре, а вот в Бильбао команда посыпалась практически сразу. Уже на 3-й минуте баски открыли счет: Иньяки Уильямс заработал штрафной, Нико Уильямс выполнил подачу, а Берчиче замкнул головой – точно в правый нижний угол!

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На 16-й Юри оформил дубль. И снова к взятию ворот присоединился Нико Уильямс: он заработал угловой, сам же прострелил с него на Гурусету, а Горка пяткой подправил мяч на Берчиче – тот же с лету пробил в ближнюю девятку. В касание. 2:0! Шедевральный гол.

Отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе Атлетика. Балеарцы не смогли отквитать хотя бы один мяч, а на 62-й минуте пропустили в третий раз. Куда же без братьев Уильямсов? Нико разогнал контратаку и отдал пас на правый край штрафной, Иньяки выполнил прострел вдоль линии вратарской, а Сансет подправил на дальнюю штангу – Гурусета замкнул. 3:0!

Был и четвертый гол – на 89-й минуте Муньяин замкнул прострел от Де Маркоса. 4:0. На тот момент братьев Уильямсов на поле уже не было. Точный выстрел Икера поставил точку во встрече. Атлетик празднует разгром.

Подопечные Эрнесто Вальверде набрали 45 очков, приблизившись к зоне Лиги чемпионов. От Барселоны (четвертой команды Ла Лиги) баскам не хватает всего 2 зачетных баллов. Мальорка остается 15-й – подопечные Хавьера Агирре довели безвыигрышную серию до пяти туров, держась в 4 пунктах от зоны вылета.

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