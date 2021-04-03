В рамках фінального поєдинку Кубка Іспанії 2019/20 Атлетік зустрінеться з Реал Сосьєдадом. Стартові склади на матч – у цій новині на "Футбол 24".

Матч перенесеного фіналу Кубка Іспанії 2019/20 Атлетік – Реал Сосьєдад розпочнеться о 22:30 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна на сервісі "MEGOGO".

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Матч мав відбутися у травні 2020-го, але обидва баскських клуби домовились перенести його в надії на скасування карантинних норм та повернення вболівальників на трибуни. Пауза затягнулася на рік, за який Атлетік встиг вийти у ще один фінал Кубка Іспанії.

Стартові склади

Атлетік:

Реал Сосьєдад: