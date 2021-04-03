В рамках финального поединка Кубка Испании 2019/20 Атлетик встретится с Реал Сосьедадом. Стартовые составы на матч – в этой новости на "Футбол 24".

Матч перенесённого финала Кубка Испании 2019/20 Атлетик – Реал Сосьедад начнётся в 22:30 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на сервисе "MEGOGO".

Хаби Алонсо официально ''выбрал'' между Сосьедадом и Боруссией М

Матч должен был состояться в мае 2020-го, но оба баскских клуба договорились перенести его в надежде на отмену карантинных норм и возвращение болельщиков на трибуны. Пауза затянулась на год, за который Атлетик успел выйти в ещё один финал Кубка Испании.

Стартовые составы

Атлетик:

Реал Сосьедад: