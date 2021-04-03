Атлетик – Реал Сосьедад: стартовые составы на финал Кубка Испании 2019/20
21:50 - Читати українською
В рамках финального поединка Кубка Испании 2019/20 Атлетик встретится с Реал Сосьедадом. Стартовые составы на матч – в этой новости на "Футбол 24".
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Матч перенесённого финала Кубка Испании 2019/20 Атлетик – Реал Сосьедад начнётся в 22:30 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на сервисе "MEGOGO".
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Матч должен был состояться в мае 2020-го, но оба баскских клуба договорились перенести его в надежде на отмену карантинных норм и возвращение болельщиков на трибуны. Пауза затянулась на год, за который Атлетик успел выйти в ещё один финал Кубка Испании.
Стартовые составы
Атлетик:
Реал Сосьедад:
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