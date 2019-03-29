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Атлетік на виїзді здобув вольову перемогу над Жироною

29 березня 23:52 15 Читать на русском
Атлетік на виїзді здобув вольову перемогу над Жироною
Жирона – Атлетік – 1:2

В рамках 29-го туру іспанської Прімери Атлетік Більбао завдяки голами Іньякі Вільямса та Рауля Гарсії переграв Жирону (1:2).

37’ Крістіан Стуані
 
Іньякі Вільямс 53’
Рауль Гарсія 59’

Перший тайм проходив за ініціативи каталонців. Господарі тиснули на ворота суперника та забили на 37-й хвилині зусиллями Крістіана Стуані, який головою замкнув подачу Рауля Гарсії – 1:0. Втім, на старті другого тайму Іньякі Вільямс завдяки навісу Юрі Берчіче зрівняв рахунок, а через шість хвилин нападник додав до голу асист. Вільямс увімкнувся в атаку та виконав класну верхову передачу на Рауля Гарсію, якому залишалося лише забити – 1:2.

Надалі у матчі відбувалися гойдалки, в яких Жирона була активнішою, а Атлетік гострішим. Не дивлячись на всі старання футболістів обох команд, вболівальники на трибунах більше не побачили голів. Фінальний свисток зафіксував перемогу баскського клубу.

Таким чином, Атлетік набрав 40 очок та піднявся на восьму сходинку в турнірній таблиці. Жирона залишилась на дванадцятій позиції, маючи у активі лише 34 залікових бали.

Теги
Іспанія Атлетік Атлетік Жирона Жирона Жирона - Атлетік
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