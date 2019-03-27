Атлетік готовий повернути Хаві Мартінеса за смішну суму

Атлетік Більбао може повернути Хаві Мартінеса з Баварії всього за 20 млн євро.

"Атлетік може заплатити 20 мільйонів євро за Хаві Мартінеса без будь-яких проблем", – заявив президент клубу Елізегі журналістам, передає Mundo Deportivo.

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"Ми маємо можливість включитися для цих типів доповнення, це не було б проблемою для нас з економічної точки зору.

Соціальне здоров'я цього клубу хороше, і ми не маємо жодних сумнівів щодо цього, якщо ми маємо консенсус серед нашої ради директорів", – додав Елізегі.

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Нещодавно Мартінес повідомив німецькому виданню Kicker: "Більбао – це рай, у мене ще є багато друзів, і я можу сказати, що одного дня повернуся туди".