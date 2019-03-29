Атлетик на выезде одержал волевую победу над Жироной

В рамках 29-го тура испанской Примеры Атлетик Бильбао благодаря голам Иньяки Уильямса и Рауля Гарсии переиграл Жирону (1:2).

Первый тайм проходил при инициативе каталонцев. Хозяева давили на ворота соперника и забили на 37-й минуте усилиями Кристиана Стуани, который головой замкнул подачу Рауля Гарсии – 1:0. Впрочем, на старте второго тайма Иньяки Уильямс благодаря навесу Юри Берчиче сравнял счёт, а через шесть минут нападающий добавил к голу ассист. Уильямс включился в атаку и выполнил классную верховую передачу на Рауля Гарсию, которому оставалось только забить – 1:2.

В дальнейшем в матче происходили качели, в которых Жирона была активнее, а Атлетик острее. Несмотря на все старания футболистов обеих команд, болельщики на трибунах больше не увидели голов. Финальный свисток зафиксировал победу баскского клуба.

Таким образом, Атлетик набрал 40 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице. Жирона осталась на двенадцатой позиции, имея в активе лишь 34 зачётных балла.