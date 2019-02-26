Стуані з Жирони підтвердив, що ним цікавилась Барселона

Форвард Жирони Крістіан Стуані повідомив, що міг перейти в Барселону.

"Так. був інтерес з боку Барселони. Пишаюсь, що така команда цікавилась мною. Але я щасливий підписанню нової угоди з Жироною. Я впевнений, що ми не вилетимо. Наша мета залишитись у Прімері", – сказав Стуані Tu Diras.

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Нападник у сезоні 2018/19 забив 13 м'ячів у Ла Лізі, а Жирона перебуває на 15 позиції з 28 очками.