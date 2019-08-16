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Атлетік – Барселона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відкриття Ла Ліги 2019/20

21:15 325 Читать на русском
Атлетік – Барселона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відкриття Ла Ліги 2019/20
Атлетік – Барселона: стартові склади на матч Ла Ліги

Атлетік та Барселона очним матчем відкривають новий сезон чемпіонату Іспанії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 1-го туру Ла Ліги Атлетік – Барселона розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Мессі пропустить 1 тур Ла Ліги

Стартові склади

Атлетік: Сімон – Капа, Альварес, Нуньєс, Берчіче – Лопес, Д. Гарсія – Де Маркос, Р. Гарсія, Муніаїн – Вільямс

Запасні: Адуріц, Баленсіага, Вівіан, Ларрасабаль, Санчет, Еррерін, Беньят

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Роберто, Де Йонг, Аленья – Дембеле Суарес, Грізманн

Запасні: Перес, Бускетс, Пенья, Ракітіч, Рафінья, Умтіті, Хуніор

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