Атлетік – Барселона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відкриття Ла Ліги 2019/20

Атлетік та Барселона очним матчем відкривають новий сезон чемпіонату Іспанії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру Ла Ліги Атлетік – Барселона розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Атлетік: Сімон – Капа, Альварес, Нуньєс, Берчіче – Лопес, Д. Гарсія – Де Маркос, Р. Гарсія, Муніаїн – Вільямс
Запасні: Адуріц, Баленсіага, Вівіан, Ларрасабаль, Санчет, Еррерін, Беньят
Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Роберто, Де Йонг, Аленья – Дембеле Суарес, Грізманн
Запасні: Перес, Бускетс, Пенья, Ракітіч, Рафінья, Умтіті, Хуніор
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