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Атлетик – Барселона: онлайн-трансляция матча-открытия Ла Лиги 2019/20

21:55 213 Читати українською
Атлетик – Барселона: онлайн-трансляция матча-открытия Ла Лиги 2019/20
Атлетик – Барселона: онлайн-трансляция матча-открытия Ла Лиги 2019/20

Атлетик и Барселона очным матчем открывают новый сезон чемпионата Испании. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1-го тура Ла Лиги Атлетик – Барселона начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Cтартовые составы

Атлетик: Симон – Капа, Альварес, Нуньес, Берчиче – Лопес, Д. Гарсия – Де Маркос, Р. Гарсия, Муниаин – Уильямс

Запасные: Адуриц, Баленсиага, Вивиан, Ларрасабаль, Санчет, Эррерин, Беньят

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Роберто, Де Йонг, Аленья – Дембеле Суарес, Гризманн

Запасные: Перес, Бускетс, Пенья, Ракитич, Рафинья, Умтити, Хуниор

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