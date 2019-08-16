Атлетик – Барселона: онлайн-трансляция матча-открытия Ла Лиги 2019/20

Атлетик и Барселона очным матчем открывают новый сезон чемпионата Испании. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура Ла Лиги Атлетик – Барселона начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Cтартовые составы
Атлетик: Симон – Капа, Альварес, Нуньес, Берчиче – Лопес, Д. Гарсия – Де Маркос, Р. Гарсия, Муниаин – Уильямс
Запасные: Адуриц, Баленсиага, Вивиан, Ларрасабаль, Санчет, Эррерин, Беньят
Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Роберто, Де Йонг, Аленья – Дембеле Суарес, Гризманн
Запасные: Перес, Бускетс, Пенья, Ракитич, Рафинья, Умтити, Хуниор
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