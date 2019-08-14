Неймар в Барселону: в Парижі відбулась зустріч керівників клубів – Реал не відступає

Мабуть, перемовини щодо трансферу Неймара в Барселону – це найскладніший діалог в історії футболу.

Функціонери каталонського клубу завітали в Париж для зустрічі зі спортивним директором ПСЖ Леонардо, повідомляє sport.es.

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Барса намагається прискорити розв'язання питань щодо трансферу Неймара і на разі є головним претендентом на бразильця. Проте, в Парижі підтримують контакт із Реалом, який теж претендує на форварда. За інформацією джерела, мадридці можуть запропонувати за Неймара значно більше, ніж чинний чемпіон Іспанії.

L'Equipe повідомляє, що на зустрічі представників паризького та каталонського грандів не було прийнято конкретних домовленостей, але прогрес у діалозі є.

Сам Неймар пропустив перший тур Ліги 1 і, скоріш за все, не зіграє у найближчих матчах ПСЖ через гнів фанатів паризького клубу.

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