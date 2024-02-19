В рамках 25-го туру Ла Ліги 2023/24 Атлетік приймає Жирону. Стартові склади та онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Атлетік – Жирона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – Циганков і Довбик в основі

Матч 19-го туру Ла Ліги 2023/24 між Атлетіком і Жироною стартує о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Артем Довбик і Віктор Циганков потрапили у основний склад.

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Для каталонців зустріч має дуже важливе значення. Підопічні Мічела можуть повернутись у чемпіонські перегони – у випадку перемоги Жирона скоротить відставання від Реала до трьох очок. Баски, своєю чергою, ризикують залишитись у п'яти залікових балах від зони ЛЧ.

Стартові склади

Атлетік:

Жирона:

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