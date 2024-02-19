В рамках 25-го тура Ла Лиги 2023/24 Атлетик принимает Жирону. Стартовые составы и онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Атлетик – Жирона: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Ла Лиги – Цыганков и Довбык в основе

Матч 19-го тура Ла Лиги 2023/24 между Атлетиком и Жироной стартует в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Артем Довбик и Виктор Цыганков попали в основной состав.

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Для каталонцев встреча имеет очень важное значение. Подопечные Мичела могут вернуться в чемпионскую гонку – в случае победы Жирона сократит отставание от Реала до трех очков. Баски, свою очередь, рискуют остаться в пяти зачётных баллах от зоны ЛЧ.

Стартовые составы

Атлетик:

Жирона:

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