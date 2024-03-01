Баски розгромили мадридців у другому півфіналі Копа дель Рей. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Атлетік несподівано знищив Атлетіко у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії. Баски ідеально провели домашню гру завдяки братам Вільямсам, які організували голи один для одного.

Брати Вільямси побили Атлетіко та вивели Атлетік у фінал Кубка Іспанії

Іньякі скористався пасом Ніко та відкрив рахунок ефектним ударом у кут воріт. А перед перервою старший брат віддав борг молодшому, простріливши з правого флангу – Ніко просто підставив ногу.

Атлетіко не зумів забити навіть гол престижу, не допомогла й потрійна заміна від Сімеоне. Атлетік до кінця матчу мав гострі контратаки та довершив розгром голом Гурусети.