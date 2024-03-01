Атлетік повторно обіграв Атлетіко (3:0) у півфіналі Копа дель Рей. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Іспанії. 1/2 фіналу, матч-відповідь

Атлетік – Атлетіко – 3:0 (за сумою двох матчів – 4:0)

Голи: Іньякі Вільямс, 13, Ніко Вільямс, 42, Гурусета, 61

У першому матчі баски здобули виїзну перемогу. Мадридці тоді більше атакували та пропустили лише з пенальті. Сьогодні ж Атлетік перед власними трибунами був значно кращим у завершенні моментів.

Героями Сан-Мамеса стали брати Вільямси, які в першому таймі створили по голу один для одного. Спершу Ніко асистував Іньякі – старший брат шикарно поцілив у ближній кут воріт. А потім Іньякі прорвався по флангу та прострілив у штрафний майданчик – Ніко просто підставив ногу.

Атлетіко не зумів повернутися в гру та бодай зробити натяк на камбек. Більбао грало чіткіше та сильніше. Вільямс-молодший створив супершанс для Сансета. Той дивом не забив, але незабаром реабілітувався, підігравши Гурусеті. Атлетік розгромив суперника.

Баски вийшли у фінал Кубка Іспанії, де зіграють проти Мальорки.

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