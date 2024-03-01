Атлетик – Атлетико – 3:0 – видео голов и обзор матча
09:51 - Читати українською
Баски разгромили мадридцев во втором полуфинале Копа дель Рей. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Атлетик неожиданно уничтожил Атлетико в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Баски идеально провели домашнюю игру благодаря братьям Уильямсам, которые организовали голы друг для друга.
Братья Уильямсы побили Атлетико и вывели Атлетик в финал Кубка Испании
Иньяки воспользовался пасом Нико и открыл счет эффектным ударом в угол ворот. А перед перерывом старший брат отдал долг младшему, прострелив с правого фланга – Нико просто подставил ногу.
Атлетико не сумел забить даже гол престижа, не помогла и тройная замена от Симеоне. Атлетик до конца матча имел острые контратаки и довершил разгром голом Гурусеты.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter