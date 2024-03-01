Баски разгромили мадридцев во втором полуфинале Копа дель Рей. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Атлетик неожиданно уничтожил Атлетико в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Баски идеально провели домашнюю игру благодаря братьям Уильямсам, которые организовали голы друг для друга.

Братья Уильямсы побили Атлетико и вывели Атлетик в финал Кубка Испании

Иньяки воспользовался пасом Нико и открыл счет эффектным ударом в угол ворот. А перед перерывом старший брат отдал долг младшему, прострелив с правого фланга – Нико просто подставил ногу.

Атлетико не сумел забить даже гол престижа, не помогла и тройная замена от Симеоне. Атлетик до конца матча имел острые контратаки и довершил разгром голом Гурусеты.