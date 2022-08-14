Півзахисник Фабіан Рідер потрапив на радари Аталанти, яка найближчим часом може відпустити своїх двох гравців в Англійську Прем'єр-лігу.

Бергамаски проявляють інтерес до 20-річного центрального півзахисника Янг Бойз і молодіжної збірної Швейцарії. Цілком можливо, що до закриття трансферного вікна він переїде в Італію. Про це повідомив Ніколо Скіра у Twitter.

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Фабіан Рідер виступає на позиції центрального хавбека. Може зіграти як у опорній зоні, так і ближче до атаки. Якщо молодий швейцарець таки переїде в Бергамо, то може стати заміною або Ремо Фройлеру, або Руслану Маліновському. Фройлер вже практично завершив перехід у Ноттінгем Форест, а українець може піти тим же шляхом. Хоча сьогодні з'явилася інформація, що Руслан має й інші варіанти.

Попри молодий вік, Рідер вже встиг зіграти за Янг Бойз 79 поєдинків. Забив 6 голів і віддав 15 асистів. У складі молодіжної збірної Швейцарії зіграв 9 матчів, забив 2 м'ячі. Transfermarkt оцінює його у 8 мільйонів євро, а контракт Рідера з Янг Бойз розрахований ще на 3 роки.

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