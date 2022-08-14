Полузащитник Фабиан Ридер попал на радары Аталанты, которая в ближайшее время может отпустить своих двух игроков в Английскую Премьер-лигу.

Бергамаски проявляют интерес к 20-летнему центральному полузащитнику Янг Бойз и молодежной сборной Швейцарии. Вполне возможно, что до закрытия трансферного окна он переедет в Италию. Об этом сообщил Николо Скира в Twitter.

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Фабиан Ридер выступает на позиции центрального хавбека. Может сыграть как в опорной зоне, так и поближе к атаке. Если молодой швейцарец переедет в Бергамо, то может стать заменой либо Ремо Фройлеру, либо Руслану Малиновскому. Фройлер уже практически завершил переход в Ноттингем Форест, а украинец может пойти тем же путем. Хотя сегодня появилась информация, что у Руслана есть и другие варианты.

Несмотря на молодой возраст, Ридер уже успел сыграть за Янг Бойз 79 поединков. Забил 6 голов и отдал 15 ассистов. В составе молодежной сборной Швейцарии сыграл 9 матчей, забил 2 мяча. Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро, а контракт Ридера с Янг Бойз рассчитан еще на 3 года.

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