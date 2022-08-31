Відхід 29-річного українця з італійського клубу здавався неминучим. Преса розповіла про конфлікт з Гасперіні, тижнями шукала клуби в АПЛ, "списувала" Марсель, але кінець саги виявився значно простішим.

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"Руслан Маліновський залишається в Аталанті. Розходимось", – написав журналіст Юрій Шевченко, який спеціалізується на Серії А.

Нагадаємо, Маліновський виступає за Аталанту з літа 2019 року. У складі бергамасків хавбек провів 131 матч, в яких оформив 30 голів та 27 асистів. Контракт українця розрахований до 2024 року з можливістю продовження ще на один.

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