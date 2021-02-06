Аталанта приймає Торіно у 21 турі Серії А. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Аталанта – Торіно стартує о 16:00 за Києвом. Пряма трансляція на каналі Футбол 1, текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Аталанта тотально провалилася та втратила чудову серію – Лаціо взяв реванш, а Маліновський не врятував від жаху

Аталанта минулого вікенду провела жахливий поєдинок з Лаціо, після чого не зуміла обіграти Наполі в Кубку Італії. Попередні два матчі чемпіонату Руслан Маліновський розпочинав у запасі, а сьогодні українець повертається в стартовий склад бергамасків. А от Віктор Коваленко не потрапив навіть у запас. За інформацією італійських ЗМІ, у новачка проблеми зі шлунком.

Стартові склади команд

Аталанта: Голліні – Толої, Ромеро, Паломіно – Руджері, де Рон, Пессіна, Гозенс – Ілічіч, Маліновський – Мурієль.

Запасні: Россі, Спортьєлло, Джімсіті, Гісланді, Фройлер, Ламмерс, Кальдара, Міранчук, Пашаліч, Сапата.

Торіно: Сірігу – Іццо, Нкулу, Бремер – Сінго, Лукіч, Мандрагора, Рінкон, Мурру – Дзадза, Белотті.

Запасні: Уйкані, Мілінковіч-Савіч, Лянко, Баселлі, Гояк, Ансальді, Верді, Бонаццоллі, Войвода, Лінетті, Бонжорно.

Аталанта розписала нічию з Наполі: продовження проблем "Богині" проти трьох захисників і успіх конкурента Маліновського