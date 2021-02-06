Аталанта принимает Торино в 21 туре Серии А. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Аталанта – Торино стартует в 16:00 по Киеву. Прямая трансляция на канале Футбол 1, текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Аталанта тотально провалилась и потеряла прекрасную серию – Лацио взял реванш, а Малиновский не спас от ужаса

Аталанта в прошлый уик-энд провела ужасный поединок с Лацио, после чего не сумела обыграть Наполи в Кубке Италии. Предыдущие два матча чемпионата Руслан Малиновский начинал в запасе, а сегодня украинец возвращается в стартовый состав бергамасков. А вот Виктор Коваленко не попал даже в запас. По информации итальянских СМИ, у новичка проблемы с желудком.

Стартовые составы команд

Аталанта: Голлини – Толои, Ромеро, Паломино – Руджери, де Рон, Пессина, Гозенс – Иличич, Малиновский – Муриэль.

Запасные: Росси, Спортьелло, Джимсити, Гисланди, Фройлер, Ламмерс, Кальдара, Миранчук, Пашалич, Сапата.

Торино: Сиригу – Иццо, Нкулу, Бремер – Синго, Лукич, Мандрагора, Ринкон, Мурру – Дзадза, Белотти.

Запасные: Уйкани, Милинкович-Савич, Лянко, Баселли, Гояк, Ансальди, Верди, Бонаццолли, Войвода, Линетти, Бонжорно.

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