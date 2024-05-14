Копмейнерсу не щастило в матчі 36-го туру Серії А з Ромою. Його Аталанта перемогла в цій зустрічі з рахунком 2:1, але сам нідерландець ніяк не міг влучити у площину воріт із вигідних позицій. Після цього матчу друзі Тьона "вичитали" його за настільки жахливу реалізацію своїх моментів.

Буффон "розподілив" переможців у двох кубкових фіналах Аталанти – Джіджі "образив" Байєр

Як інформує Gazzetta dello Sport, Копмейнерс пообіцяв своєму близькому оточенню виправитися у фіналі Кубка Італії. "Не хвилюйтеся, я просто залишив свій гол на фінал Кубка проти Ювентуса", – зазначив півзахисник. "Старій синьйорі" варто поставитися до цієї "загрози" серйозно – в останньому матчі між цими командами Копмейнерс оформив дубль.

Матч Аталанта – Ювентус буде зіграно в середу, 15 травня в Римі на стадіоні Олімпіко. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, що Тьон Копмейнерс є пріоритетною метою Ювентуса на літнє трансферне вікно.

Аталанта обіграла Рому перед фіналом Кубка Італії – поразка римлян офіційно вивела Ювентус і Болонью в Лігу чемпіонів