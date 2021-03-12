У 27-му турі італійської Серії А Аталанта в Бергамо приймає Спецію. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Аталанта – Спеція: стартові склади з Маліновським і Коваленком і онлайн-трансляція матчу

Матч і онлайн-трансляція Аталанта – Спеція стартує о 21:45 за Києвом. На момент початку гри бергамаски посідали 5 місце в Серії А, відстаючи від зони ЛЧ на 1 пункт. Спеція йшла 15-ю – 26 очок. Поєдинок першого кола між цими командами завершився нульовою нічиєю.

Руслан Маліновський та Віктор Коваленко не потрапили до стартової одинадцятки. Обоє українців опинилися в запасі. До слова, вже 16 березня Аталанта проведе матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ проти Реала. Перший поєдинок завершився поразкою бергамасків з рахунком 0:1.

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Аталанта – Спеція: стартові склади

Аталанта: Спортьєлло – Толої, Паломіно, Джімшиті – Меле, де Рон, Фройлер, Госенс – Пашаліч, Ілічіч – Мурієль.

Спеція: