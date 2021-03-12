В 27-м туре итальянской Серии А Аталанта в Бергамо принимает Специю. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Аталанта – Специя стартует в 21:45 по Киеву. На момент начала игры бергамаски занимали 5 место в Серии А, отставая от зоны ЛЧ на 1 пункт. Специя шла 15-й – 26 очков. Поединок первого круга между этими командами завершился нулевой ничьей.

Руслан Малиновский и Виктор Коваленко не попали в стартовую одиннадцатку. Оба украинца оказались в запасе. К слову, уже 16 марта Аталанта проведет ответный матч 1/8 финала ЛЧ против Реала. Первый поединок завершился поражением бергамасков со счетом 0: 1.

Гільйотина в домівці Гаттузо, класика Північного Лондона, непопсове іспанське дербі за єврокубки: топ-5 матчів вікенду

Аталанта – Специя: стартовые составы

Аталанта: Спортьелло – Толои, Паломино, Джимшити – Меле, де Рон, Фройлер, Госенс – Пашалич, Иличич – Муриэль.

Специя: