Аталанта – Специя: стартовые составы и онлайн-трансляция матча – Малиновский с Коваленко ждут шанса
В 27-м туре итальянской Серии А Аталанта в Бергамо принимает Специю. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч и онлайн-трансляция Аталанта – Специя стартует в 21:45 по Киеву. На момент начала игры бергамаски занимали 5 место в Серии А, отставая от зоны ЛЧ на 1 пункт. Специя шла 15-й – 26 очков. Поединок первого круга между этими командами завершился нулевой ничьей.
Руслан Малиновский и Виктор Коваленко не попали в стартовую одиннадцатку. Оба украинца оказались в запасе. К слову, уже 16 марта Аталанта проведет ответный матч 1/8 финала ЛЧ против Реала. Первый поединок завершился поражением бергамасков со счетом 0: 1.
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Аталанта – Специя: стартовые составы
Аталанта: Спортьелло – Толои, Паломино, Джимшити – Меле, де Рон, Фройлер, Госенс – Пашалич, Иличич – Муриэль.
Специя: